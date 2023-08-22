Два беспилотника подавлены средствами РЭБ северо-западнее Крыма

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки беспилотниками в Крыму. Они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Черное море в 40 км северо-западнее полуострова.

Два украинских беспилотника самолетного типа были обнаружены примерно в 23:00 дежурными силами противовоздушной обороны, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Крым последние недели регулярно подвергается атакам беспилотниками. Последний раз Минобороны РФ сообщало об этом 16 августа. Тогда БПЛА был сбит над территорией республики. 19 августа средства ПВО уничтожили над Крымом ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант.

Леонид Уварчев