Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым ракетой С-200

Министерство обороны России сообщило о предотвращении ракетной атаки Крыма со стороны вооруженных сил Украины. По информации ведомства, Киев попытался атаковать полуостров переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе»,— сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В министерстве добавили, что «попытка террористической атаки» на полуостров была пресечена около 18:00 мск. Где именно была уничтожена ракета, не уточняется.

Ранее украинские военные уже предпринимал попытки ударить по полуострову подобными ракетами. В частности, 19 августа российское Минобороны сообщало, что средства ПВО уничтожили над Крымом ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов