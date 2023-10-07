Sky News: Зеленский может пойти на диалог с РФ из-за сокращения помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский в будущем может рассмотреть возможность возобновления переговоров с Россией и достижения «определенных компромиссов» с Москвой в случае существенного сокращения западной военной помощи, сообщает британский телеканал Sky News.

Журналисты телеканала обращают внимание на то, что не ставшее большим успехом масштабное украинское контрнаступление, начавшееся летом нынешнего года, может привести к снижению военной поддержки Украины со стороны Запада.

Кроме того, военные эксперты, опрошенные Sky News допускают, что поддержка Украины стала отягощать страны Запада, которые сталкиваются с высокой инфляцией. Кроме того, по их мнению, сейчас западные союзники Киева обратили внимание на внутренние проблемы.

«Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос, а не идет ли речь о начале конца для Украины»,— отмечает Sky News. В случае, если ситуация не изменится в ближайшее время, не исключено, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на возобновление мирных переговоров с Россией, а также попытаться достичь в ходе этих переговоров «компромиссов» с Москвой. Впрочем, авторы материала уточняют, что это лишь один из возможных сценариев, который вполне может и не реализоваться.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае текущего года господин Зеленский сказал, что переговоры не начнутся до вывода российских войск с территории Украины.

В сентябре нынешнего года в ходе Восточного экономического форума господин Путин публично заявил, что для возобновления мирных переговоров с РФ украинский президент должен отменить свой указ. 28 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорному процессу с Киевом, но любые переговоры должны вестись с учетом «нынешних реалий на земле».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов