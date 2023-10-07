Военное крыло «Хамаса» заявило об ударах по более чем 50 позициям ЦАХАЛа

«Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло палестинского исламского движения «Хамас») заявили о нанесении ударов по более чем 50 позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа). В «Хамасе» сообщили о продолжающихся боях в 25 точках, передает пресс-служба «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам».

В военном крыле «Хамаса» уточнили, что удары, в частности, нанесены по израильской дивизии «Газа», которая ответственна за территориальную оборону границы Израиля с сектором Газа. Утверждается, что бои идут на территории крупной базы ЦАХАЛа рядом с кибуцем Раим.

Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержал Иран.

В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет. Поддержку Израилю выразили НАТО и США. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о необходимости проведения длительной и мощной операции в секторе Газа.

По последним данным израильского Минздрава, в стране погибло более 100 израильтян, 900 получили ранения. В секторе Газа погибли 198 человек, пострадали — 1610, сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Эрдни Кагалтынов