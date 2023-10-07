Национализированную квартиру Зеленских в Крыму хотят продать за 24,6 млн рублей

Национализированную квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его жены Елены, которая находится в поселке Ливадия в крымском городе Ялта, выставили на продажу за 24,6 млн руб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы ГИС «Торги», организатором торгов по продаже квартиры Зеленских выступила Распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Квартира находится в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Шаг аукциона определили в 1,23 млн руб. Заявки принимают до 26 октября. Для этого участники аукциона должны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Торги пройдут 30 октября.

Власти Крыма национализировали квартиру господина Зеленского и его жены, а также еще несколько сотен предприятий и объектов недвижимости, принадлежащих гражданам недружественных стран, прошлой осенью. Решение продать эту квартиру на торгах крымские власти приняли в сентябре нынешнего года. Также руководства республики намерено продать объекты санаторно-курортной отрасли, торговые и коммерческие помещения, в том числе недвижимое имущество компании «Новацентр», которое ранее принадлежало депутату Верховной рады Украины Александру Гереге. Сейчас его стоимость оценивается специалистами примерно в 350,6 млн руб.

Александр Кислов