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Коммерсантъ FM
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N12: «Хамас» удерживает 50 израильских заложников в столовой кибуца Беэри

Бойцы палестинского исламистского движения «Хамас» удерживают около 50 израильтян в заложниках в столовой приграничного с сектором Газа кибуца (сельскохозяйственная коммуна в Израиле) Беэри, сообщает израильская служба новостей N12.

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Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержал Иран.

В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

По последним данным, в Израиле жертвами атаки «Хамаса» стали 40 израильтян, 740 пострадали. Палестинская сторона сообщает о 198 убитых и 1610 пострадавших в секторе Газа в результате операции Израиля, передает Associated Press.

Эрдни Кагалтынов

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

7 октября группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной и поручил провести широкую мобилизацию резервов. Кадры с места событий — в фотогалерее «Ъ».

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