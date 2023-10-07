N12: «Хамас» удерживает 50 израильских заложников в столовой кибуца Беэри
Бойцы палестинского исламистского движения «Хамас» удерживают около 50 израильтян в заложниках в столовой приграничного с сектором Газа кибуца (сельскохозяйственная коммуна в Израиле) Беэри, сообщает израильская служба новостей N12.
Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержал Иран.
В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.
По последним данным, в Израиле жертвами атаки «Хамаса» стали 40 израильтян, 740 пострадали. Палестинская сторона сообщает о 198 убитых и 1610 пострадавших в секторе Газа в результате операции Израиля, передает Associated Press.
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
7 октября группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной и поручил провести широкую мобилизацию резервов. Кадры с места событий — в фотогалерее «Ъ».