Временное правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине

Временное правительство Словакии заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине на фоне переговоров партий о формировании коалиции после выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя словацкого правительства. 30 сентября на парламентских выборах победила антиукраинская партия Smer.

«Уходящее бюрократическое правительство в Словакии больше не будет отправлять военную технику Украине»,— приводит издание слова представителя правительства Словакии. Как отмечает Politico, ранее Минобороны страны рассматривало возможность отправки Украине нового пакета помощи. По информации портала Dennik N, помощь Украине могли передать до начала работы нового парламента, но президент Словакии Зузана Чапутова выступила против такого плана.

Роберт Фицо и его партия Smer-SD получили 22,94% голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в конце прошлой недели, 30 сентября. 2 октября начался двухнедельный срок формирования правительства. Роберт Фицо говорил о намерении прекратить военную и политическую поддержку Украины, а также заявлял, что на Украине «толерируют нацизм».

Подробнее о выборах — в материале «Словакия избрала старый "Курс"».

Милена Костерева