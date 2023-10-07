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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения подростков на ребенка на Урале

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения подростков на школьника в Екатеринбурге. Как сообщалось ранее, подростки выстрелили из пневматического пистолета в 14-летнего школьника и избили его. Это произошло из-за того, что он якобы отказался покупать у нападавших электронные сигареты и распылил в них перцовый баллончик.

Следственное управление СК России по Свердловской области ходатайствует о передаче материалов из органов полиции.

Сообщалось, что серьезных травм мальчик не получил. Однако, по предварительным данным прокуратуры, школьник находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Полицейские задержали двоих юношей 15-ти и 18-ти лет, личности остальных участников конфликта еще устанавливаются.

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