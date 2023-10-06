Прокуратура начала проверку из-за нападения подростков на уральского школьника

Прокуратура Свердловской области организовала проверку из-за нападения подростков на 14-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, полицейские Верх-Исетского района Екатеринбурга начали проверку по факту случившегося. По данным СМИ, подростки выстрелили из пневматического пистолета в 14-летнего школьника, а также избили его. Это произошло из-за того, что он якобы отказался покупать у нападавших электронные сигареты, а также распылил в них перцовый баллончик. С пострадавшим мальчиком был его друг, за которым пытались погнаться злоумышленники.

В пресс-группе городского УМВД отметили, что серьезных травм пострадавший не получил. Однако, по предварительным данным прокуратуры, школьник находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. «Ъ-Урал» не удалось оперативно уточнить информацию о состоянии здоровья пострадавшего ребенка в областном Минздраве.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценку работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Полина Хабарова

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