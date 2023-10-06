Полицейские задержали двоих подростков, напавших на школьников в Екатеринбурге

Полицейские Верх-Исетского района Екатеринбурга начали проверку по факту нападения подростков на двоих школьников. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе городского УМВД, уже задержаны двое юношей 15-ти и 18-ти лет, личности остальных участников конфликта устанавливаются.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Екатеринбурге подростки выстрелили из пневматического пистолета в 14-летнего школьника, а также избили его. Это произошло из-за того, что он якобы отказался покупать у нападавших электронные сигареты, а также распылил в них перцовый баллончик. С пострадавшим мальчиком также был его друг, за которым пытались погнаться злоумышленники.

«В результате противоправных действий серьезных травм пострадавшие не получили, госпитализация им не понадобилась»,— передают в пресс-группе. По результатам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение. Материал находится на контроле у руководства городского УМВД.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте