На Урале подростки выстрелили из пистолета в голову школьника

В Екатеринбурге подростки выстрелили из пневматического пистолета в школьника. Как сообщил Telegram-канал Shot, это произошло из-за того, что мальчик якобы отказался покупать у нападавших электронные сигареты, а также распылил в них перцовый баллончик.

По данным канала, двое 14-летних мальчиков стояли на остановке, когда к ним подошли двое подростков с предложением купить электронные сигареты. Школьники отказались от покупки, однако «продавцы» настойчиво предлагали товар. Тогда один из мальчиков распылил газовый баллончик в целях самозащиты. «Завязалась небольшая потасовка, все, как казалось, порешали и разошлись»,— сказано в сообщении.

Затем мальчики пошли в сторону дома, но на них выбежали около 13-15 подростков. «С криками "Стой, а то буду стрелять!" они побежали к школьникам. Агрессивная группа хулиганов разделилась: часть погналась за одним пацаном, другая — била его друга ногами по голове, телу и стреляла из пневматик»,— передает канал.

После произошедшего в больнице из головы школьника извлекли пневматическую пулю и диагностировали множественные ссадины и раны. По информации Shot, его друг не пострадал, так как ему удалось сбежать.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» ответили, что ситуацию пока не комментируют.

Полина Хабарова

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