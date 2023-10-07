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Коммерсантъ FM
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Республиканцы Конгресса США требуют от Байдена разъяснить стратегию по Украине

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам от республиканцев Майкл Маккол и сенатор штата Айдахо той же партии Джим Риш направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием разъяснить стратегию американской администрации в отношении поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей по иностранным делам.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что спустя почти полтора года с начала военных действий ваша администрация не смогла сформулировать стратегию, которая описывает, как помощь США поможет Украине добиться победы над Россией, расставляя при этом приоритеты Соединенных Штатов и продвигая ее интересы»,— говорится в сообщении.

Представители Республиканской партии добавили, что обещание поддерживать Киев «сколько потребуется» не является стратегией. Они также обратили внимание на «медленные темпы предоставления военной помощи».

В обращении к президенту США Майкл Маккол и Джим Риш попросили ответить на вопросы, которые помогут «лучше понять стратегию администрации». Некоторые из них связаны с публикациями в СМИ о возможных контактах Вашингтона с Москвой, взаимодействии с предыдущей администрацией президента и саммите НАТО.

3 октября Палата представителей впервые сняла с поста своего спикера — Кевина Маккарти. После этого администрация президента США решила пересмотреть подход к выделению финансовой помощи Украине и больше не планирует просить Конгресс о выделении Киеву $24 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конец эпохи развитого маккартизма».

Петр Бузлаев

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