СМИ: владелец «Манчестер Сити» находится под следствием из-за связей с Россией

Заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайянн может лишиться футбольного клуба из-за «предполагаемой связи с Россией», сообщает Sport.es. В настоящее время, по информации издания, он находится под следствием.

Как сообщает Sport.es, вопрос, связанный с владельцем футбольного клуба, находится под контролем министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Обращение о необходимости проверки Мансура ибн Зайд Аль Нахайянна поступило от «проукраинской юридической фирмы». По информации издания, шейха подозревают в том, что он помогал российским предпринимателям переводить деньги в ОАЭ.

Если информация будет подтверждена, Мансур ибн Зайд Аль Нахайянн, может лишиться клуба, поскольку правила Английской премьер-лиги предполагают, что владельцы могут быть отстранены от управления за нарушение прав человека и уклонение от уплаты налогов.

Мансур ибн Зайд Аль Нахайян — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, ему принадлежит холдинг CFG, который владеет девятью футбольными клубами, в том числе английским «Манчестер Сити». Этот клуб он приобрел в 2008 году.

О предполагаемых связях шейха с Россией еще в апреле 2022 года писал Bloomberg. Агентство со ссылкой на источники утверждало, что Мансур ибн Зайд Аль Нахайян оказывает помощь состоятельным россиянам по переводу средств в ОАЭ. Bloomberg отмечал, что он «уже давно участвует в развитии отношений между ОАЭ и Россией», однако важность этой роли возросла после начала боевых действий на Украине.