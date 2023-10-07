ЭСК РФС посчитала правильным назначение пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС вынесла решение по спорному судейству Романа Галимова в матче «Ростов» - «Урал» (2:2) в 10-м туре РПЛ. Комиссия рассмотрела пять спорных судейских решений, в том числе назначение пенальти в ворота «Урала» и удаление полузащитника уральской команды Андрея Егорычева.

ЭСК посчитала, что Роман Галимов верно назначил пенальти в ворота «Урала» за игру рукой защитника Кики. «Рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь»,— говорится в решении. Толчок футболиста «Ростова», в результате которого защитник «Урала» потерял равновесие, ЭСК назвала «незначительным».

Комиссия поддержала решение арбитра удалить полузащитника «Урала» Андрея Егорычева за фол «последней надежды». Она объяснила это «контролем мяча атакующим игроком» и позицией защитников, которые «не успевали бы вступить в единоборство за мяч», если бы не фол.

Кроме того, ЭСК посчитала, что второй гол «Урала» был засчитан неверно, так как забит из офсайда. Комиссия поддержала решение Романа Галимова не поставить пенальти в ворота «Урала» на 23 минуте и в ворота «Ростова» на 34 минуте из-за того, что в обоих случаях нападающий «неестественным образом упал на газон».

Напомним, матч «Урала» и «Ростова» прошел 29 сентября. После игры главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции в знак протеста судейству, а президент уральского клуба Григорий Иванов заявил, что судей «нужно взять и утопить».

Матч одиннадцатого тура чемпионата России «Урал» проведет сегодня: в 14:00 сыграет с московским «Локомотивом» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков

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