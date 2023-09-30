Гончаренко промолчал на пресс-конференции после матча «Ростов» - «Урал» в знак протеста судейству

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции после матча «Ростов» - «Урал», который закончился со счетом 2:2. Молчание в ответ на все вопросы стало протестом против решений главного арбитра матча Романа Галимова.

На 33 минуте при счете 0:2 в пользу гостей судья назначил пенальти в ворота «Урала», зафиксировав игру рукой в штрафной площади у защитника Кики. При этом игрока толкнул в спину полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, вследствие чего футболист «Урала» потерял равновесие, и мяч попал ему в руку.

Арбитр Сергей Лапочкин в эфире «Матч премьер» так расценил этот эпизод: «Это ошибочное решение. Между защитником и нападающим происходит контакт, и рука защитника в естественном положении, потому что после этого контакта он ищет баланс, теряя равновесие».

Другой спорный эпизод случился на 78 минуте матча, когда судья удалил полузащитника «Урала» Андрея Егорычева за «фол последней надежды». Игрок толкал соперника в 35 метрах от ворот, находясь при этом на фланге.

Матч 10 тура между «Ростовом» и «Уралом» закончился со счетом 2:2 (1:2).

Матч 11 тура «Урал» проведет в Екатеринбурге: 7 октября сыграет с московским «Локомотивом».

Виталий Красиков

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