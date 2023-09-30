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Президенту ФК «Урал» грозит дисквалификация за призыв утопить судей

Президенту ФК «Урал» Григорию Иванову может грозить дисквалификация на три месяца за жесткую критику судейства после матча с «Ростовом». В беседе с корреспондентом Sport24 господин Иванов заявил, что, по его мнению, судей «нужно взять и утопить».

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

«Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать?»,— отметил президент ФК «Урал».

О возможном отстранении господина Иванова от любой деятельности, связанной с футболом, в telegram-канале сообщил спортивный журналист Иван Карпов. По его информации, Российский футбольный союз (РФС) планирует отстранить президента клуба через комитет по этике.

Григорий Иванов позже заявил изданию «Спорт-Экспресс», что заявление о необходимости «утопить» судей было «утрировано». «Дисквалифицируют и дисквалифицируют. У нас же понимаете, судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут. Всяких комитетов найдут»,— подчеркнул он. Президент ФК «Урал» добавил, что не знает о существовании комитета по этике, и не верит, что кто-то будет рассматривать вопрос о его дисквалификации.

Напомним, матч клубов «Урал» и «Ростов» прошел 29 сентября. На 33 минуте при счете 0:2 в пользу команды из Екатеринбурга судья назначил пенальти в ворота «Урала», зафиксировав игру рукой в штрафной площади у защитника Кики. При этом игрока толкнул в спину полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, вследствие чего футболист «Урала» потерял равновесие, и мяч попал ему в руку. Другой спорный эпизод случился на 78 минуте матча, когда судья удалил полузащитника «Урала» Андрея Егорычева за «фол последней надежды». Игрок толкал соперника в 35 метрах от ворот, находясь при этом на фланге.

В итоге матч завершился со счетом 2:2. Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции после матча. Молчание в ответ на все вопросы стало протестом против решений главного арбитра матча Романа Галимова.

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