Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический конфликт на саммите в Гранаде

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический конфликт на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, сообщил Bloomberg. Они согласились провести незапланированную встречу с премьером Великобритании Риши Сунаком по миграции, что вызвало недовольство премьера Испании Педро Санчес.

Как пишет Bloomberg, глава испанского правительства посчитал, что обсуждение может отвлечь от проводимых им официальных переговоров. В связи с этим господин Санчес отменил пресс-конференцию с господином Сунаком, которая должна была состояться 5 октября.

Лидеры Евросоюза на саммите в Гранаде не смогли договориться по вопросу миграционного кризиса. Этот вопрос был исключен из итоговой декларации. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал миграционный пакт «юридическим изнасилованием» Польши и Венгрии. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава решительно отвергает распределение мигрантов в Евросоюзе на основе решений Берлина и Брюсселя.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Леонид Уварчев