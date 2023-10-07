ФАС разработала проекты индексации тарифов на перевозки грузов и пассажиров по железной дороге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проекты приказов об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров с 1 декабря 2023 года. Стоимость поездки в плацкартных и общих вагонах увеличится на 10,75%. Индексация грузовых перевозок составит 7,6%, но дополнительные надбавки, как объяснял ранее «Ъ», также увеличат этот показатель до 10,75%.

ФАС предложила «проведение опережающей индексации тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании» для поэтапного снижения перекрестного субсидирования «между грузовыми перевозками и услугами на инфраструктуру». Индексация составит 10,75% с 1 декабря 2023 года, 7,5% с 1 января 2025 года, 7,3% — с 1 января 2026 года. Индексация тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составят 12,8% с 1 декабря 2023 года, 10,2% с 1 января 2025 года, 9,6% — с 1 января 2026 года. Индексация тарифов на услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры в пригородном сообщении составит 7,6%.

Тарифы на грузовые перевозки будут проиндексированы на 7,6% с 1 декабря. Однако также будет «уточнен срок действия дополнительной целевой надбавки... для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с капитальным ремонтом инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования». Надбавка составит 1,05 с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года, 1,07 — с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года и 1,07 на 2025 год. Также будет установлена «дополнительная целевая надбавка... для финансирования мероприятий по обеспечению транспортной безопасности»: 1,01 — с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года, 1,02 — с 1 января по 31 декабря 2025 года. Также не планируется применение понижающих коэффициентов при определении платы за экспорт каменного угля до 31 декабря 2024 года.

Подробнее об индексации тарифов — в материале «Ъ» «Железная дорога возьмет десятину».

Леонид Уварчев