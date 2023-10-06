Россия запросила заседание СБ ООН в связи с поставками оружия на Украину

Украина запросила проведение 9 октября заседания Совета безопасности ООН в связи с ракетным ударом по поселку Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека. Россия в ответ запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину, которое пройдет 13 октября, сообщил в Telegram заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) в пятницу 13 октября»,— написал господин Полянский.

5 октября в магазин-кафе села Гроза Купянского района Харьковской области попал снаряд. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе один ребенок, семь человек пострадали. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в момент удара в сельском кафе проходили поминки, поэтому в постройке было много людей. Из-за происшествия 5 октября в Харьковской области был объявлен трехдневный траур. В Кремле на заявления Украины в виновности России подчеркнули, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».