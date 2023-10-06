В Москве пробки достигли 10 баллов

Сегодня вечером, 6 октября, пробки в Москве достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Наибольшая плотность машин фиксируется в центре города, на внешней и внутренней сторонах Садового кольца.

Движение также затруднено на Москворецкой, Кремлевской, Раушской, Софийской и Болотной набережных. Пробки наблюдаются на Бульварном кольце — от Покровского до страстного бульвара, а также на улицах Мясницкая, Пятницкая, Большая Никитская, Новый Арбат и Петровка.

Затруднено движение и на отдельных участках Третьего транспортного кольца, сильнее всего — от Лужнецкой до Хорошевской эстакады, а также от Лефортовского тоннеля до Сущевского вала. Высокая плотность движения наблюдается и на некоторых участках МКАДа — на северо-западе, западе и юге. Пробки фиксируются также на Ярославском шоссе, Ленинском проспекте, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Пробки могут быть связаны с непогодой. Вчера ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за период с 5 по 7 октября в Москве выпадет половина месячной нормы осадков. 8 октября из-за метели видимость на дорогах сократится до 1–3 км, вероятны сбои в авиасообщении, добавил метеоролог.

Эрдни Кагалтынов