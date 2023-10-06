Какие привычки коллег раздражают россиян

Как показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы и сотрудников Работа.ру, больше всего в рабочем коллективе россияне не любят сплетников. Такие коллеги раздражают практически каждого второго респондента (45%). Каждый третий (31%) отметил привычку громко разговаривать по телефону. Среди других неприятных качеств — затягивание с решением задач до последнего момента, частые перекуры, опоздания и отгулы.

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Примечательно, что, чем старше респонденты, тем больше их раздражают сплетни. А громкие телефонные переговоры чаще не нравятся молодым.