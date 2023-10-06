Россия передала Армении 15 тыс. т бензина и 20 тыс. т дизеля по просьбе Еревана

Россия по просьбе Армении начала поставки в республику 15 тыс. т бензина и 20 тыс. т дизтоплива, несмотря на введенный 21 сентября 2023 года временный запрет на экспорт бензина и дизеля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди — осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной»,— говорится в заявлении МИДа.

В министерстве уточнили, что Россия обошла временный запрет на экспорт топлива и пошла на встречу союзнику в рамках подписанного в декабре 2013 года межправительственного соглашения РФ и Армении о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Кроме того, запрет на экспорт не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, куда входит Армения.

21 сентября правительство временно запретило экспорт товарного бензина и дизтоплива для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. При этом разрешен вывоз товарного топлива в Абхазию и Южную Осетию, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в рамках межправительственных соглашений.

МИД сообщил, что МЧС России прорабатывает обращение Армении насчет оказания гуманитарной помощи армянам Карабаха. Утверждается, что совместно с Росрезервом уже составлен список предметов для отправки в качестве гумпомощи.

Кроме того, сообщается, что на финальной стадии находится передача помощи гуманитарными организациями Российская гуманитарная миссия, фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!». Доставку гуманитарных грузов осуществят ВКС России, добавили в МИДе.

Пресс-служба добавила, что на следующей неделе посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с другими российскими дипломатами посетит Сюникскую область, чтобы определить неотложные потребности беженцев. Подобную работу продолжат и в других регионах, где находятся переселенцы.

Вчера, 5 октября, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что Армения не перестает быть союзником РФ. Он заявил, что Россия будет оказывать Еревану гуманитарную поддержку.

19–20 сентября Азербайджан провел на территории непризнанной республики «антитеррористические мероприятия», в результате которых погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. Кроме того, в зоне проведения операции погибли шесть российских миротворцев. Азербайджан извинился перед Россией за гибель военнослужащих.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. 2 октября пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщала, что всего из НКР прибыли 100 520 человек. На гуманитарную помощь для переселенцев из Карабаха Евросоюз направит €5,2 млн.

Эрдни Кагалтынов