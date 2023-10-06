«РИА Новости»: помощь Европейского союза Украине превысила помощь США

За последние два года Европейский союз (ЕС) предоставил украинскому бюджету финансовую помощь на сумму, которая на 4% больше финансирования со стороны США. Данные Европейской комиссии, американского правительства и Минфина Украины проанализировали «РИА Новости».

Европейский союз с начала 2022 года к сентябрю 2023-го выделил на помощь Украине $22,2 млрд. От США за этот же период поступило $21,7 млрд. Это связано с увеличением финансового потока от ЕС в 2023 году до $14,6 млрд и параллельным сокращением поступлений от американского правительства до $9,8 млрд. В прошлом году ситуация была противоположная: США направили на помощь Украине $12 млрд, а ЕС — $8 млрд.

На 2023 год у ЕС заложено $19,5 млрд, из которых до конца года осталось примерно $4,9 млрд. В свою очередь, у США начался новый финансовый год, и власти до 17 ноября должны утвердить новый бюджет. В нем будет прописан и размер помощи Украине.

При этом ЕС пообещал Украине почти втрое больше, чем США. Так, $54 млрд запланировано выделить Украине на 2024–2027 годы в виде кредитов (две трети пакета) и безвозмездного финансирования. Всего ЕС планирует оказать помощь в размере почти $80 млрд.

3 октября замминистра экономики Украины Надежда Бигун сообщила в эфире всеукраинского телемарафона, что страна получила $65 млрд помощи с февраля 2022 года.

Сегодня, 6 октября, министр обороны Швеции сообщил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Помимо выделения 2,2 млрд шведских крон ($199 млн) власти Швеции рассматривают возможность передать Киеву истребители Jas Gripen. Также сегодня администрация Байдена, по данным The Washington Post, решила больше не просить Конгресс выделить Киеву $24 млрд.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова