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Коммерсантъ FM
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Перевозки РЖД на экспорт за девять месяцев увеличились на 1,4%

В январе—сентябре перевозки РЖД на экспорт увеличились на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Как сообщили в компании, рост отмечен по всем направлениям, включая перевозки через порты и погранпереходы.

Перевозки грузов в направлении Дальнего Востока за указанный период выросли на 5,4%, «несмотря на огромный объем ремонтных и строительных работ», говорится в сообщении компании, которое приводит «Прайм».

В РЖД добавили, что доля прибывших в установленные сроки отправок составила 98% за счет поставок инновационного подвижного состава, а также изменения технологии работы.

В РЖД ожидали снижения погрузки по итогам 2023 года на 2,5%, но весной стали ориентироваться на сохранение прежних показателей. По данным аналитиков, ситуация осложняется снижением технической готовности локомотивов с импортными деталями и увеличением строительных работ.

В 2023 году РЖД планирует закупить 600 локомотивов, из них уже получены 402 единицы. К 2025 году, сообщали в компании, потребуется приобретать около 1 тыс. локомотивов в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузы разбирают по составам».

Лусине Баласян

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