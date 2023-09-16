РЖД: потребность в новых локомотивах с 2025 года может составить более 1 тыс. единиц ежегодно

С 2025 года Российским железным дорогам (РЖД) потребуется более 1 тыс. локомотивов в год для грузового движения. Об этом заявил замдиректора департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» РЖД Сергей Галкин, передает ТАСС.

«Понимаем, что с 2025 года уже приобретение локомотивов не по 600, а более чем 1000 локомотивов в год, необходимо будет поставлять»,— сказал он на круглом столе «Увеличение провозных возможностей железной дороги для использования потенциала портов Ванино».

Как отметил господин Галкин, «из-за общей экономической ситуации» подрядчик, который поставляет подвижный состав, выдвинул дополнительные условия для наращивания производства, какие — он не уточнил.

Также планируется переоценка будущих контрактов. В 2023 году РЖД планирует закупить 600 локомотивов. 402 единицы уже получены.

Погрузка по сети РЖД в августе выросла на 0,1% по сравнению с прошлым годом и составила 103,7 млн тонн. В РЖД ожидали снижения погрузки по итогам 2023 года на 2,5%, но весной стали ориентироваться как минимум на сохранение показателей. По данным аналитиков, возможен рост показателя, однако ситуация осложняется снижением технической готовности локомотивов с импортными деталями и увеличением строительных работ.

Подробности — в публикации «Ъ» «Грузы разбирают по составам».