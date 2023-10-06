У берегов Крыма уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

«6 октября около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

По данным российских военных, в ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря обнаружили и уничтожили следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ.

Напомним, ранее российское ПВО уничтожило украинскую противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крымского полуострова.

За последние несколько недель вооруженным силам Украины были нанесены удары по Севморзаводу и зданию штаба Черноморского флота в Севастополе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь