Французский фигурист выполнил запрещенное сальто, но получил золото

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа на международных соревнованиях по конькобежному спорту Shanghai Trophy выполнил запрещенный прием. Однако это не помешало спортсмену забрать первое место на соревнованиях, передает «Матч ТВ».

22-летний чемпион Европы в одиночном катании на прошедших соревнованиях выполнил сальто назад на льду. Этот прием был запрещен международной федерацией конькобежного спорта (ISU) в 1976 году из-за высокого травматизма. Отмечается, что неудачное сальто на льду может привести к серьезным травмам или даже в летальному исходу.

За такую выходку с фигуриста сняли 2 балла, однако это не помешало спортсмену занять первое место на соревнованиях. Адам Сяо Хим Фа обогнал корейского фигуриста Чха Чжун Хвана (второе место) и китайского спортсмена Цзинь Бояна (третье место).

Александра Горошилова