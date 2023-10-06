Трамп полностью поддерживает кандидатуру Джордана на пост спикера Палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп одобрил кандидатуру конгрессмена от Республиканской партии Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей США. Ранее господин Джордан публично выступил против оказания финансовой помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джим Джордан и Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Джим Джордан и Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Конгрессмен Джим Джордан стал звездой задолго до того, как совершил очень успешную поездку в Вашингтон, представляя 4-й избирательный округ штата Огайо. Он будет отличным спикером Палаты представителей, и я его всецело и полностью поддерживаю!» — написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social (цитата по Bloomberg).

Как отмечает агентство, Джим Джордан является одним из ключевых союзников Дональда Трампа и поддерживает его в том числе в ходе судебных процессов. В отношении бывшего президента США сейчас рассматривается сразу четыре процесса, включая дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, попытке отменить результаты выборов американского президента в 2020 году, а также о неподобающем хранении секретных документов.

Во время своего президентского срока с 2017 по 2020 год Дональд Трамп наградил Джима Джордана одной из двух высших наград США, вручаемых по решению президента страны,— Президентской медалью Свободы.

На этой неделе господин Джордан выступил против отставки Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей США. Но позднее объявил о своем желании стать кандидатом на эту должность. Решение об отставке господина Маккарти было принято 3 октября.

Bloomberg отмечает, что избрание Джима Джордана спикером Палаты представителей США затруднит выделение финансовой помощи Украине. 4 октября в эфире телеканала CNN господин Джордан заявил, что помощь Украине «не является приоритетом ни для него, ни для большинства американских избирателей». Серьезными проблемами для американцев, по его словам, являются кризисная ситуация на границе и уличная преступность.

Подробнее о спорах в США вокруг помощи Украине — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Милена Костерева