Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 октября

8:30. Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о доставке очередных 20 тонн бутилированной питьевой воды в зону СВО, всего регион отправил военным уже 650 тонн «ценной и незаменимой живительной влаги».

«Сегодня же доставили КАМАЗ досок для орловских ребят, служащих в зоне СВО. Доски пойдут на утепление, укрепление и строительство блиндажей, мест пребывания и отдельных фортификационных сооружений на фронтовых территориях. Близится зима, надо готовится к ней заранее»,- рассказал в соцсетях господин Клычков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 октября