Путин: за год контракты с ВС РФ подписали около 350 тыс. человек

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года контракты с Министерством обороны РФ подписали около 350 тыс. человек, среди них 5 тыс.— участники добровольческих формирований.

«На сегодняшний день уже 335 тыс. людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с Министерством обороны, и еще примерно 5 тыс., больше даже, так называемых добровольцев. Хотя они все добровольцы... но просто это другая категория — контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тыс.»,— сказал президент в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

26 сентября зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что с начала года на службу в интересах Объединенной группировки войск, находящейся на Украине, принято более 325 тыс. человек. 12 сентября Владимир Путин сообщал, что в РФ ежедневно подписывают контракт 1000–1500 добровольцев. 3 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре контракт с ведомством заключили более 50 тыс. человек. Он заверил, что планов по проведению дополнительной мобилизации у Генштаба нет.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».