Европарламент назвал уход армян из Карабаха этнической чисткой

Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую Азербайджан за «насильственный захват» Нагорного Карабаха. В резолюции евродепутаты сравнили исход армянского населения из региона с этнической чисткой и призвали руководство ЕС ввести против Баку санкции.

В документе действия Азербайджана названы «заранее спланированным и неоправданным военным нападением», «грубым нарушением международного права и прав человека». За принятие резолюции проголосовал 491 депутат, против — 9 депутатов, еще 36 воздержались.

«Поскольку более 100 тыс. этнических армян были вынуждены покинуть анклав после последнего наступления, депутаты Европарламента заявляют, что нынешняя ситуация равнозначна этнической чистке, и решительно осуждают угрозы и насилие, совершенные азербайджанскими войсками против армянских жителей Нагорного Карабаха»,— говорится в документе.

В качестве ответа на действия Азербайджана Европарламент попросил ввести точечные санкции против лиц в правительстве Азербайджана, а в случае, если конфликт с Арменией усугубится, приостановить действие соглашения об упрощении визового режима и полностью прекратить импорт азербайджанских нефти и газа.

После этого заявления помощник президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев сообщил, что президент Азербайджана готов к переговорам в трехстороннем формате с Арменией и Евросоюзом в Брюсселе.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении в Карабахе «антитеррористической операции». После операции, которая продлилась сутки, были арестованы бывшие руководители республики и ее чиновники. Большая часть (83%) армянского населения уехала в Армению, а республику ликвидировал президент своим указом.

Подробнее о помощи Евросоюза Армении в связи с конфликтом в Карабахе — в материале «В союзника метнули Гранаду».

Анастасия Ларина