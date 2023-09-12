Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежские власти объявили торги на открытие кредитных линий на 5,5 млрд рублей

Департамент финансов Воронежской области объявил поиск подрядчиков для предоставления региону двух кредитных линий с общим лимитом 5,5 млрд руб. (по 2,75 млрд руб. каждая). Информация об этом появилась на портале госзакупок. Срок действия каждой из них — 730 дней с момента заключения контракта.

Процентная ставка заявлена как плавающая. Она будет рассчитываться путем сложения ключевой ставки Центробанка и фиксированной надбавки. Последняя будет определена в ходе торгов.

Победителей определят на аукционах, заявки на участие в которых можно подавать до 29 сентября. Итоги будут подведены 3 октября.

Ранее Сбербанк получил право на открытие двух кредитных линий с общим лимитом 2 млрд руб. для мэрии Воронежа.

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Алина Морозова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...