Воронежские власти объявили торги на открытие кредитных линий на 5,5 млрд рублей

Департамент финансов Воронежской области объявил поиск подрядчиков для предоставления региону двух кредитных линий с общим лимитом 5,5 млрд руб. (по 2,75 млрд руб. каждая). Информация об этом появилась на портале госзакупок. Срок действия каждой из них — 730 дней с момента заключения контракта.

Процентная ставка заявлена как плавающая. Она будет рассчитываться путем сложения ключевой ставки Центробанка и фиксированной надбавки. Последняя будет определена в ходе торгов.

Победителей определят на аукционах, заявки на участие в которых можно подавать до 29 сентября. Итоги будут подведены 3 октября.

Ранее Сбербанк получил право на открытие двух кредитных линий с общим лимитом 2 млрд руб. для мэрии Воронежа.

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Алина Морозова