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Коммерсантъ FM
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Песков: ограничения на экспорт топлива будут сохраняться, пока это необходимо

Дедлайна по ограничению на экспорт топлива нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, запрет будет действовать, пока это необходимо.

«Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

В сентябре правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго говорило, что запрет экспорта введен бессрочно. Вице-премьер Александр Новак публично акцентировал внимание на том, что эмбарго позволило снизить оптовые цены на топливо. Однако на совещании накануне, 4 октября, решение об ослаблении запрета принято не было.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».

Леонид Уварчев

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