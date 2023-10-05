ФСБ задержала жителя Гусь-Хрустального за передачу данных ВСУ за 10 тыс. рублей

Сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального, который, по данным ведомства, передавал данные о передвижении военной техники Службе безопасности Украины. За это, по сообщению ФСБ, он получил 10 тыс. руб.

На допросе, как сообщает ФСБ, задержанный признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины и по их заданию должен был «осуществлять сбор сведений о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области», передает «РИА Новости».

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе допроса у мужчины нашли расписку, в которой говорится, что он «получил денежные средства в размере 10 тыс. рублей от СБУ для подготовки к выполнению задания». Документ был датирован 4 мая 2023 года. ФСБ сообщила, что действия мужчины «были своевременно взяты под контроль», а его переписка «задокументирована».

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Сегодня утром ФСБ сообщила о задержании 57-летнего жителя Южно-Сахалинска по той же статье: ему вменяют сотрудничество со спецслужбами Украины (ст. 275.1 УК РФ).

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина