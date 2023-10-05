Житель Сахалина арестован по делу о сотрудничестве со спецслужбами Украины

Управление ФСБ РФ по Сахалинской области задержало 57-летнего жителя Южно-Сахалинска по делу о сотрудничестве со спецслужбами Украины. Он арестован.

Уголовное дело возбуждено по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ). Утверждается, что мужчина планировал «оказать содействие спецслужбам Украины», передает «РИА Новости» информацию УФСБ.

Арестованный, по данным следствия, испытывал негативное отношение к «политике России», не поддерживал проведение военной операции. Он, как утверждается, «по собственной инициативе установил контакт с представителем украинских спецслужб в целях оказания различной помощи украинской стороне в деятельности, направленной против безопасности РФ».

Леонид Уварчев