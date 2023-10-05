Kyodo: начался сброс второй партии воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Японское агентство Kyodo сообщает, что специалисты приступили к сбросу в океан второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

В компании TEPCO, которая производит работы, уверяют, что сброс воды будет осуществлен в соответствии с требованиями безопасности. Сообщается, что в ходе второй фазы сброса воды планируется слить порядка 7,8 тыс. тонн объемами, не превышающими 500 тонн в сутки.

В рамках первой стадии сброса, завершившейся 11 сентября текущего года, с АЭС «Фукусима-1» было слито порядка 7,8 тыс. тонн воды, в TEPCO обращают внимание, что никаких серьезных экологических и иных проблем из-за первой стадии сброса воды со станции зафиксировано не было. Ожидается, что сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней.

Ранее бывший вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявлял, что риски повышения уровня трития в российских водах после начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» теоретически существуют, однако пока подобных признаков нет.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа 2023 года японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан. Решение было одобрено МАГАТЭ, однако это все равно вызвало протесты в Японии, в том числе в рыболовецкой отрасли. Против сброса воды выступил Китай. Пекин запретил импорт японской рыбы и морепродуктов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Александр Кислов