Минпромторг передал «Восточную верфь» ОСК

Амурский судостроительный завод (АСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), 31 августа 2023 года стал единоличным владельцем АО «Восточная верфь», сообщила пресс-служба ОСК. Это первый актив, перешедший в управление ОСК после перехода корпорации под управление ВТБ в августе 2023 года.

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950-х по 2000-е годы на предприятии было построено более 400 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай.

В пресс-релизе уточняется, что Минпромторг приостановил права акционеров «Восточной верфи» и полномочия ее органов управления перед передачей компании ОСК. Сообщается, что АСЗ будет осуществлять полномочия собрания акционеров или совета директоров «Восточной верфи» в целях своевременного выполнения гособоронзаказа.

Ранее основным акционером «Восточной верфи» был бывший депутат заксобрания Приморья Геннадий Лазарев. В октябре 2022 года «Восточная верфь» направила в арбитраж заявление о признании ее банкротом. В ноябре 2022 года министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин заявил, что к «Восточной верфи» проявляет интерес ОСК.

Эрдни Кагалтынов