Развитие выходит боком

Рост мировой экономики в 2023 году составит 2,4%, а объем глобальной торговли вырастет лишь на 1%, предполагает новый доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Фактически обзор — это попытка аргументированно ответить на вопрос о том, почему низкие темпы роста будут сохраняться на горизонте ближайших лет. В ЮНКТАД настаивают на том, что одна из главных причин — в разрыве между развитыми и развивающимися странами, который делает невозможным не только достижение амбициозных (в том числе климатических) целей, но и эффективное восстановление мировой экономики. Впрочем, негативные эффекты несет не только экономический, но и политические разрывы — прежде всего усиление конфронтации Китая и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставки в ЕС СПГ из США позволили перестроить мировой энергорынок и заместили часть объемов российских поставок, но не их дешевизну, осложнив положение ряда развивающихся стран

Фото: Picture Alliance / Vostock Photo Поставки в ЕС СПГ из США позволили перестроить мировой энергорынок и заместили часть объемов российских поставок, но не их дешевизну, осложнив положение ряда развивающихся стран

Фото: Picture Alliance / Vostock Photo

Прирост глобальной торговли товарами и услугами в 2023 году составит лишь 1%, существенно ниже роста мирового ВВП (ожидается на уровне 2,4%), при этом торговля товарами «колеблется около нуля», говорится в обзоре ЮНКТАД по торговле и развитию, и в ближайшее время столь низкие темпы роста сохранятся. Основной период либерализации торговли завершился в 90-е годы, в последующие же три десятилетия менялись нормы национального регулирования, а не тарифы, что привело к асимметрии в торговых выигрышах развитых и развивающихся стран, фиксируют авторы доклада.

Из-за последствий пандемии COVID-19 и военной операции РФ на Украине экономический разрыв между странами лишь увеличивался: госдолг в развивающихся странах растет заметно быстрее, чем в развитых, первые отстают от вторых и по темпам наращивания инвестиций, и по скорости энергоперехода и т. д. На последнее обстоятельство, объясняющееся сложностью перестройки энергорынков в развивающихся странах, обращают внимание и в МВФ. Но и сбои, и тем более дальнейшая фрагментация мирового энергорынка обойдутся развивающимся государствам значительно дороже, чем развитым, следует из нового обзора организации. По подсчетам МВФ, разрыв «прежних связей» на сырьевых рынках грозит развивающимся странам потерями в 1,2–2% ВВП.

Один из главных сюжетов, разворачивающихся на энергорынке и затрагивающих развивающиеся страны,— замещение российского газа американским СПГ в Европе. Напомним, речь идет о замещении лишь части «выпавших» из-за конфронтации объемов — во многом потребление удалось сократить благодаря мягкой зиме (см. “Ъ” от 3 мая). Признавая успешность переориентации Европы на СПГ, в ЮНКТАД впервые фиксируют и ее негативные последствия: это прежде всего рост цен (+15% за год), который вынудил сократить закупки развивающихся стран, в том числе Бангладеш и Пакистана.

В целом в ЮНКТАД отмечают, что, хотя цены на сырьевые товары продолжили снижаться в 2023 году, они все еще выше довоенных. В организации напоминают: главной причиной начавшегося в 2022 году падения цен стало снижение спроса, вызванное совокупностью факторов: среди них и жесткое «синхронное» ужесточение ДКП мировыми центробанками, и ожидаемое замедление роста мировой экономики, и неспешное восстановление Китая. Отметим, впрочем, что профильные МЭА и ОПЕК фиксируют «возвращение» спроса на энергоносители: более того, по их оценкам, предложение нефти за ним уже не поспевает (см. “Ъ” от 13 и 14 сентября). Во многом это объясняется ростом спроса КНР: так, в августе ее импорт достиг 52,8 млн тонн нефти — на 20,9% больше, чем в июле, и на 30,9% — чем в августе 2022 года, следует из данных китайской таможни.

Часть доклада ЮНКТАД, впрочем, посвящена описанию разрывов не по экономическому, а по политическому принципу. Речь идет главным образом о торговой войне Китая и США, долгосрочные эффекты от которой еще только предстоит оценить, краткосрочные же оказались своеобразными — американский импорт из КНР в 2022 году оказался на историческом максимуме и составил $564 млрд — за счет поставок, которые не попали под действие повышенных пошлин, отмечают в ЮНКТАД.

Кристина Боровикова, Татьяна Едовина