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Коммерсантъ FM
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Демпферные выплаты нефтекомпаниям РФ в 2023 году достигли 1,1 трлн рублей

Общая сумма выплат нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин (демпферные выплаты) достигла по итогам девяти месяцев 2023 года 1,1 трлн руб., что на 38% меньше, чем было выплачено за аналогичный период 2022 года. В сентябре выплаты по демпферу составили 298,7 млрд руб., следует из данных, опубликованных Министерством финансов РФ.

Суть демпфера заключается в том, что бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной индикативной внутренней ценой. При этом, если среднемесячные индексы в европейской части России на АИ-92 и дизтопливо отклонятся от индикативных значений более чем на 10% для бензина и 20% для дизтоплива, нефтекомпании лишатся демпферных выплат.

21 сентября правительство России после длительного периода роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. Исключение — экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, межправительственным соглашениям. Также с сентября вдвое были сокращены бюджетные выплаты в адрес НПЗ за счет добавления в формулу демпфера коэффициента 0,5. Однако, как стало известно «Ъ», тотальный отказ от экспорта нефтепродуктов может быть скорректирован.

В качестве дополнительных мер для стабилизации оптовых цен на нефтепродукты правительство обсуждает повышение введенного в сентябре понижающего коэффициента с 0,5 до 0,8–1, что позволит увеличить компенсации для нефтяников. По словам одного из собеседников «Ъ», новый демпфер планируется запустить с ноября.

Подробнее — в материале «Топливо осваивает механизмы защиты».

Эрдни Кагалтынов

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