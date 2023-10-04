Долги по зарплате перед работниками в Петербурге превысили 64 млн рублей

За период с августа по сентябрь текущего года общий объем просроченной задолженности по заработной плате в Санкт-Петербурге вырос более чем на 7,1 млн рублей, составив 64,8 млн руб. Такие данные приводит Петростат.

По информации ведомства, об имеющейся просроченной задолженности по зарплате перед сотрудниками сообщили три организации, не считая субъектов малого предпринимательства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя номинальная зарплата в Петербурге за год возросла на 11,7%, в Ленобласти — на 13,6%. Также сообщалось, что среднюю зарплату петербургских учителей в 2024 году пообещали поднять на 8%.

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