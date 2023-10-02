Средняя номинальная зарплата в Петербурге за год возросла на 11,7%

Показатель среднемесячной заработной платы в Санкт-Петербурге с января по июнь 2023 года увеличился на 11,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Статистику по рынку труда в городе и Ленинградской области разместили на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по региону (Петростата).

В среднем работники получают 91,9 тыс. рублей в месяц в Петербурге. Наибольший прирост наблюдается в зарплатах сотрудников городских предприятий по производству одежды (+38,3%) и мебели (+37,5%). Работникам заводов этих сфер платят в среднем 68,1 тыс. рублей и 50,1 тыс. рублей, соответственно. При этом наибольший уровень дохода за первые шесть месяцев 2023 года зафиксирован у работников предприятий, добывающих полезные ископаемые, – около 245,7 тыс. рублей в месяц.

В июне 2023 года лидером по средней заработной плате одного сотрудника (без учета субъектов малого предпринимательства) стал Приморский район с показателем 144,2 тыс. рублей. За ним расположились Василеостровский (141,3 тыс. рублей) и Петроградский (140,8 тыс. рублей) районы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предлагаемая зарплата на вакансиях компаний малого бизнеса возросла за год на 13% по сравнению с прошлым годом.

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