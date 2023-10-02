В Ленобласти средняя номинальная зарплата за год увеличилась на 13,6%

Уровень среднемесячной заработной платы в Ленинградской области за первые шесть месяцев 2023 года увеличился на 13,6% по сравнению с таким же временным промежутком прошлого года. На сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и области (Петростата) разместили статистику по состоянию рынка труда в регионе.

Объем средней заработной платы в Ленобласти составил 64,5 тыс. рублей. За год больше всего изменились зарплаты сотрудников компаний по производству одежды (рост в 1,5 раза относительно показателя 2022 года), а также предприятий, выпускающих автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (+35,2%).

Наибольший уровень среднемесячных доходов за период с январь по июнь 2023 года зафиксирован в сферах производства химических веществ и химических продуктов (111,7 тыс. рублей), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (102,6 тыс. рублей). Меньше всего за первое полугодие получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания – в среднем 33,1 тыс. рублей в месяц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге среднемесячная номинальная зарплата составила 91,9 тыс. рублей, она возросла за год на 11,7%.

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