Среднюю зарплату петербургских учителей поднимут на 8%

Средняя зарплата учителя в 2024 году в Санкт-Петербурге вырастет на 8%, рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко в ходе прямой линии.

Повышение зарплат в 2024 году предусмотрено для работников бюджетной сферы в 11 категориях: воспитатели в детских садах, педагоги дополнительного образования, учителя, преподаватели и мастера СПО и НПО, преподаватели учреждений высшего профессионального образования, врачи, средний медицинский персонал, медсестры, социальные работники, научные сотрудники, работники учреждений культуры.

Согласно «майским» указам президента России Владимира Путина, уровень зарплат работников перечисленных категорий должен соответствовать средней заработной плате по региону, в этой связи зарплаты скорректируют. Реализация указов коснется 250 тыс. работников бюджетной сферы Петербурга, в том числе 106 тыс. работников образования и 96 тыс. работников здравоохранения.

Отвечая на вопрос петербуржца, вице-губернатор также сообщил, что средняя зарплата врача в Петербурге сейчас составляет 140 тыс. руб.

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