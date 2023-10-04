Путин: чужие активы себе присваивают «люди без большого ума»

Президент России Владимир Путин заявил, что люди, которые присваивают чужие активы, «не отличаются большим умом». Об этом он сказал во время выступления на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в центре «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал о проекте ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, который позволит выпускать и обменивать цифровые валюты. Такая система, по словам российского президента, не позволит кому-либо вмешиваться в проведение сделки.

«Здесь сидят совсем молодые люди, но я могу сказать, что такое (вмешательство в проведение платежей.— "Ъ") делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые большим умом не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред»,— сообщил он во время выступления о важности обеспечения финансовой безопасности (цитата по ТАСС).

На сегодняшний день, как сказал господин Путин, третья сторона может «заблокировать сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги и активы».

После начала военных действий на территории Украины власти Евросоюза заморозили €207 млрд российских активов. Еврокомиссия обсуждала возможность использовать доходы с этих средств для восстановления Украины. Объем замороженных персональных средств граждан России может достигать 10–20 млрд руб.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Замороженное непосильным трудом».

Петр Бузлаев