Nintendo отключит сетевые функции 3DS и Wii U в апреле 2024 года

Японская компания Nintendo объявила в соцсети Х о прекращении работы онлайн-службы консолей 3DS и Wii U с апреля 2024 года. В результате пользователи не смогут играть онлайн, также перестанут работать интернет-рейтинги.

В Nintendo сообщили, что не собираются в каком-либо обозримом будущем лишать пользователей возможности скачивать ранее приобретенные игры или загружать патчи. Перестанут работать SpotPass и Nintendo Badge Arcade, однако локальная связь StreetPass сохранит работоспособность.

Nintendo Wii U выпускалась в 2012–2017 годах, а Nintendo 3DS — с 2010 по 2020 год. У Wii U было всего 13 млн проданных единиц, что делает ее одной из наименее популярных консолей от Nintendo. 3DS продалась тиражом свыше 75 млн копий — для Nintendo это был успех.

Ранее игровые СМИ сообщали, что Nintendo на выставке Gamescom показала новую консоль, которая должна стать преемником Switch. Предполагаемая Switch 2 получит 12 Гб оперативной памяти, поддержку трассировки лучей и DLSS 3.1 от NVIDIA — это может сделать устройство единственной современной консолью, в которой присутствует система апскейлинга от NVIDIA.

О спросе в России на игровые приставки — в материале «Ъ» «Консоль мажор».

Евгений Федуненко