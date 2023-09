Nintendo за закрытыми дверями показала новую консоль на Gamescom

Японская компания Nintendo на выставке Gamescom в конце августа показала новую консоль, которая должна стать преемником Switch. Об этом сообщает ресурс Eurogamer со ссылкой на посетителей закрытой презентации.

Новая приставка по форм-фактору похожа на улучшенную версию Switch, на презентации на ней запускали обновленную версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а также технодемо The Matrix Awakens.

По данным портала Universo Nintendo, предполагаемая Switch 2 получит 12 ГБ оперативной памяти, поддержку трассировки лучей и DLSS 3.1 от NVIDIA — это может сделать устройство единственной современной консолью, в которой присутствует система апскейлинга от Nvidia. Ожидается, что Nintendo выпустит свою новую консоль в конце 2024 года, ранее инсайдеры называли возможную цену консоли в районе $400.

Евгений Федуненко