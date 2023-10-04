Microsoft выпустила крупное обновление OneDrive с новым дизайном и функциями ИИ

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление облачного хранилища OneDrive, в котором применила к приложению новый дизайн в стиле Windows 11. Также в компании пообещали в ближайшее время добавить поддержку ИИ-помощника Copilot для пользователей Microsoft 365.

Web-версия OneDrive теперь выполнена в дизайне Fluent и в большей степени походит на стиль офисного пакета и проводника в Windows 11.

В разделе «Для вас» появились рекомендуемые приложением файлы, а важные для работы документы теперь всегда отображаются в быстром доступе.

В блоке «Люди» есть доступ к общим с другими пользователями файлам — теперь необходимый документ можно найти по имени человека. При выборе цвета папки он станет таким и для остальных пользователей.

Появился раздел «Избранное», новые ИИ-алгоритмы упростили поиск родственников и друзей на фотографиях.

В автономном режиме OneDrive будет запускаться в браузере даже без подключения к интернету, а часть файлов будет помечена как доступная без интернета.

Ранее Microsoft ввела ограничение на безлимитный корпоративный тариф OneDrive — теперь пользователи смогут хранить не более 1 ТБ данных на каждого пользователя. В компаниях могут увеличить этот объем до 5 ТБ в зависимости от количества пользователей.

Как ИИ клевещет на людей и страдает галлюцинациями — в материале «Ъ» «Бредогенератор».

Евгений Федуненко