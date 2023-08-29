OneDrive ограничил безлимитный тариф хранения данных

Облачное хранилище Microsoft OneDrive ввело ограничение на безлимитный корпоративный тариф OneDrive — теперь пользователи смогут хранить не более 1 ТБ данных на каждого пользователя. В компаниях могут увеличить этот объем до 5 ТБ в зависимости от количества пользователей.

Ранее пользователи платили $10 в месяц за безлимитное хранилище, сейчас доступен только план на 1 ТБ за $5 в месяц, если в компании используют OneDrive без офисного пакета Microsoft 365. В Microsoft заявили, что «упростили процесс приобретения подписки для клиентов, использующих автономные тарифы OneDrive для бизнеса».

Microsoft не первая компания, которая за недавнее время ограничила безлимитное хранилище данных для бизнеса. Dropbox также ввел ограничение для корпоративных клиентов — теперь они могут хранить не более 15 ТБ данных на трех пользователей. В компании пошли на этот шаг, потому что безлимитные тарифы часто используются для майнинга криптовалюты или перепродажи третьим лицам, также ими могут пользоваться некорпоративные клиенты в личных целях.

Евгений Федуненко