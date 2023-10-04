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Коммерсантъ FM
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Президент Узбекистана посетит Россию 5–7 октября

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завтра, 5 октября, посетит Россию. Его визит продлится до 7 октября. Он, в частности, проведет в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба узбекского президента.

Господин Мирзиёев также встретится с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. На предстоящих встречах обсудят углубление двусторонних отношений, при этом особое внимание планируется уделить расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Отдельно в рамках визита президент Узбекистана посетит Татарстан. Там он проведет переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

В мае Шавкат Мирзиёев по видеосвязи принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Кремле. В июле господин Мирзиёев был переизбран президентом Узбекистана. По данным местного ЦИКа, за него отдало голоса 87,05% участников голосования. Господин Путин поздравил его по телефону.

Лаура Кеффер

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