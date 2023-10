В центре Петербурга открылся флагманский магазин Urbantiger

В торговом комплексе «Невский центр» около метро «Площадь Восстания» в центре Санкт-Петербурга открылся флагманский концепт-стор Urbantiger и первый в городе магазин бренда в новой дизайн-концепции. Об этом сообщили в пресс-службе ТК.

Торговая точка занимает заняла площадь в 270 тыс. кв. метров. В ассортименте представлены коллекции для мужчин и женщин.

Как пояснили в компании, в общей сложности бренд Urbantiger имеет 24 точки и 9 корнеров в городах РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бренд женской одежды и аксессуаров All We Need готовит к открытию третий по счету магазин в Петербурге. Также сообщалось об открытии на юге города первого магазина белорусского аналога IKEA и возобновлении работы в ТЦ Петербурга торговых точек итальянского бренда OVS.

